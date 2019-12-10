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Люк Шоу потроллил Лукаку после вылета из Лиги чемпионов

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Защитник "красных дьяволов" не остался в стороне событий.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу потроллил бывшего одноклубника Ромелу Лукаку, который с Интером вылетел из Лиги чемпионов.

В октябре бельгийский нападающий опубликовал фото в Twitter с подписью “Лига чемпионов“.

Английский защитник не остался в стороне и прокомментировал ту запись: “Добро пожаловать назад!“.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Лиши чемпионов. 

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Теги: Люк Шоу, Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, Интер, Лига чемпионов, Лига Европы, футбол
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