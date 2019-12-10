Люк Шоу потроллил Лукаку после вылета из Лиги чемпионов
Защитник "красных дьяволов" не остался в стороне событий.
Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу потроллил бывшего одноклубника Ромелу Лукаку, который с Интером вылетел из Лиги чемпионов.
В октябре бельгийский нападающий опубликовал фото в Twitter с подписью “Лига чемпионов“.
Английский защитник не остался в стороне и прокомментировал ту запись: “Добро пожаловать назад!“.
Welcome back 😉 https://t.co/Q07D1SwHGZ— Luke Shaw (@LukeShaw23) December 10, 2019
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Лиши чемпионов.
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