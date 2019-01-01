Рамос предложил ввести еще один Золотой мяч

Испанец считает, что Криштиану Роналду и Лионель Месси должны разыгрывать между собой отдельную награду.

Защитник Реала Серхио Рамос в шутку предложил создать еще один Золотой мяч.

“Для Криштиану Роналду и Лионеля Месси можно создать отдельный Золотой мяч и награждать им одного из них, кто больше себя проявил за год.

А еще один Золотой мяч предлагаю вручать всем остальным игрокам. Это определенно было бы лучше для футбола“, - отметил Рамос в интервью TUDN.

Напомним, на прошлой неделе Лионель Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.