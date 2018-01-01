Битва редакций: двойник на ЛЧ и юный МЮ

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи еврокубков. В четырнадцатом туре мы подготовили две ставки. Одна из них будет ординаром, а вторая экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги четырнадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 3546 грн

Двойник на Лигу чемпионов

Челси - Лилль (10 декабря)

Прогноз: Фора Челси (-1,5)

Коэффициент: 1,66

Интер - Барселона (10 декабря)

Прогноз: ТМ (3,5)

Коэффициент: 1,55

Общий коэффициент: 2,55

Ставка: 200 грн

В экспрессе мы ставим на победу Челси минимум в два мяча в матче против Лилля. Лондонцам очень нужны три очка, а Лилль уже потерял все шансы, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Кроме того, Челси нужно реабилитироваться после поражения от Эвертона.

Барселона же пожалует в гости к Интеру, которому нужно набрать три очка, чтобы наверняка выйти из группы. У Барселоны не сыграют Месси, Пике, Дембеле, а потому каталонцы вряд ли будут готовы устроить голепад. Интер же будет бережно относиться даже к минимальному преимуществу в счете.

Это вам не АПЛ

МЮ – АЗ (12 декабря)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,96

Ставка: 150 грн

В ординаре мы положимся на АЗ, который приедет на Олд Траффорд и постарается побороться за первую строчку квартета с молодежным составом МЮ. Особых предпосылок увидеть основу у манкунианцев нет. МЮ должно быть все равно с кем играть в плей-офф, а вот АЗ постарается получить менее сильного противника. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 51%.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали две ставки, но довольно аккуратные. Ждем все-таки выходных, где будет проще сделать решающий рывок. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?