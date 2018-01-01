Главный тренер Гента: Мы опасаемся назойливого интереса зарубежных клубов к Яремчуку

Йес Торуп хочет сохранить украинца в команде как минимум на сезон.

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал о повышенном внимании вокруг нападающего Романа Яремчука.

“На прошлой неделе у меня был разговор с руководством клуба, которое всерьез обеспокоено активным, и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов по трансферу Романа Яремчука и Джонатана Дэвида. За последний месяц посещения наших матчей скаутами иностранных клубов увеличились почти в три раза.

Мне, как тренеру, интерес к двум нашим лидерам вполне понятен. В этом сезоне и Джонатан, и Роман продемонстрировали впечатляющий прогресс во многих аспектах игры как в нашем клубе, так и в сборных командах своих стран. Оба идут на второй позиции среди лучших бомбардиров Лиги Жупиле. Вместе с Лораном Депуатром они сейчас составляют лучше ударное трио чемпионата Бельгии.

70% забитых Гентом голов именно на их счету - такого показателя пока нет ни у одного бельгийского клуба. Наше второе место в чемпионате Бельгии, прекрасное выступление в Лиге Европы - это тоже во многом заслуга этого фантастического трио. Поэтому наше руководство и опасается чрезмерно активного интереса к нашим ребятам со стороны заезжих агентов и скаутов, желая сохранить эту супер-троицу как минимум еще на один сезон.

Чтобы немного успокоить напряжение я побеседовал с Яремчуком и Дэвидом и остался доволен результатами этих диалогов. И Роман, и Джонатан прекрасно понимают, что их карьера сейчас только набирает обороты, но игра еще далека от того уровня, когда нужно думать о более высоком этапе. Сейчас для обоих очень важно закрепить свои лидерские позиции и продолжать прогрессировать.

Если по итогам сезона нас удастся получить путевку в Лигу чемпионов - это может важным этапом не только для команды, но и для ее лидеров. Попробовать свои силы в самом престижном турнире континента - это не только мечта каждого футболиста, но и шанс для лучших из них показать свою настоящую значимость. На мой взгляд, для Романа и Джонатана сейчас это достаточно реальный и оптимальный путь для подъема на ступеньку выше.

Если откровенно, то большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду исходит от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует футболистам профессиональный рост. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны. Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед.

Как бы там ни было, решать свою дальнейшую судьбу будут сами ребята. Можно выбрать большие деньги, но поставить крест на своем профессиональном росте, а можно играть в маленьком клубе и все время прогрессировать. Роман и Джонатан - очень умные футболисты, серьезные личности, и я уверен, что оба они сделают правильный выбор, который позволит еще ярче раскрыться их футбольному таланту“, - цитирует Торупа издание Sport Foot Magazine.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук побил свой сезонный рекорд результативности.