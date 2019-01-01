Тете может перебраться в топ-клуб Германии

В услугах бразильского игрока заинтересована Бавария.

Полузащитник Шахтера Тете может перебраться в Баварию, об этом сообщает Gremistas.

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По информации источника, представители Баварии в ближайшие время прибудут в Украину для того, чтоб начать переговоры по поводу перехода бразильского клуба в состав “мюнхенцев“.

Ранее сообщалось, что Тете может перебраться в Милан.

Отметим, что Шахтер не намерен продавать игрока меньше, чем за 50 миллионов евро.