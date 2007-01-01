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Фонсека: В Украине много классных футболистов, которые могут играть в Европе

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Специалист не исключает приглашений украинских игроков в свой клуб.
Пауло Фонсека
Пауло Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека рассказал, что скучает по Украине.

“Я скучаю по Украине. У меня там прошли фантастические годы. Когда переехал в Италию, все знали, что моя жена и ребенок из Украины. Я действительно скучаю, несмотря на то, что мне комфортно и в Италии. 

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Соскучился по украинцам, по тому прекрасному периоду в Шахтере, по Киеву, у меня там остался дом. Когда успеваю, то могу последить за матчами Шахтера. Они классно играют. Надеюсь, что смогут победить Аталанту в ЛЧ. Сделаю все, чтобы увидеть этот матч“, - рассказал Фонсека. 

Отметим, что португальский специалист поделился мнением по поводу украинских футболистов в топ-чемпионатах.

“Почему бы и не играть в Европе. Тем более, что я их всех знаю. Все возможно. Малиновский неплохо привыкает к чемпионату Италии, отлично играет за Аталанту.

Хорошо знаю главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Он проводит классную работу с молодыми игроками. В Украине много классных футболистов, так что посмотрим“, - рассказал Фонсека для программы Профутбол на телеканале 2+2.

Напомним, что Пауло Фонсека покинул Шахтер в летнее трансферное окно.

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Теги: Пауло Фонсека, Рома, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол
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