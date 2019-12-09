Яремчук: В Бельгии нет заблуждения - о “гражданской войне" на Украине

Бельгийцы интересуются событиями на Украине.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о том, что в Бельгии интересуются по поводу войны в Украине

“Интересуются, регулярно спрашивают о том, что происходит сейчас или состоялось раньше, почему так сложилось. Ну и вообще - что произошло и почему Украина воюет? И начинаешь объяснять, ведь это хорошо, когда люди интересуются и хотят разбираться.

И когда объясняешь, люди действительно поражаются, говорят типа: “Мы думали, там все иначе и другие причины“. Люди ходят просто в другой реальности.

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Многие просто не могут воспринять такое, говорят: “Как это, чтобы Нидерланды сейчас пришли к нам и забрали Гент или Остенде? Такого не может быть“. Поэтому приходится объяснять и доказывать на примерах.

Первые разы, когда ехал в сборную, меня спрашивали, как далеко мы будем от зоны боевых действий, насколько опасно в том или ином городе и т.п.

Это трудно понять, когда в воюющей стране в Киеве и даже Мариуполе люди живут нормальной жизнью, а украинская армия все контролирует.

В Бельгии нет заблуждения о “гражданской войне в Украине“. Все понимают в целом, что к чему - кто залез, куда залез и для чего залез. И понимают, кто именно это делает. О ситуации в Украине, кстати, довольно часто рассказывается в бельгийских новостях.

Украина в Бельгии достаточно известна, бельгийцы немало знают об Украине, в новостях часто появляется сюжеты, и известные темы на слуху“, - рассказал Яремчук для Обозревателя.

Отметим, что Яремчук поделился мнением по поводу шансов сборной на Евро-2020.