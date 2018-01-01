Зубков оформил дубль за Ференцварош в чемпионате Венгрии

Украинец принес своей команде ничейный результат.

Ференцварош не смог обыграть Академию Пушкаша в рамках 15 тура чемпионата Венгрии. Подопечные Сергея Реброва вели по ходу матча со счетом 2:0, но в итоге потеряли преимущество и упустили победу.

Отметим, что дублем в этом матче отметился украинский хавбек хозяев Александр Зубков.

Ференцварош - Академия Пушкаша 2:2

Голы: Зубков, 7, 40 - Хенти, 51, 76.

В этом сезоне Зубков провел забил 25 матчей за Ференцварош, где забил 5 голов.