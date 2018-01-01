Газзаев: Политический переворот в Украине помешал создать объединенный чемпионат
Экс-тренер Динамо Валерий Газзаев сожалеет, что не удалось создать объединенный чемпионат Украины и России.
“Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано все до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы.
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Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны.
В объединенном чемпионате должны были играть по девять российских и украинских команд, это премьер-лига. В первой лиге тоже должны были объединиться по девять клубов. А вторые дивизионы проводили бы национальные федерации.
Это был бы один из лучших, если не лучший чемпионат в Европе. Он был бы самым смотрибельным. Каждый матч - всегда аншлаг, всегда битва и хорошее финансовое вознаграждение.
Вот это мы потеряли. Была бы польза и Украине, и России. Но вмешалась политика. Думаю, сейчас все сожалеют, особенно с той стороны“, - приводит слова Газзаева Р-Спорт.
Ранее Газзаев заявил, что Ярмоленко мог стать суперзвездой.
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