Битва редакций: Надежный экспресс и осечка Лестера

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи чемпионатов. В тринадцатом туре мы подготовили три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги тринадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 3554 грн

В погоне за надежностью

Александрия - Ворскла (7 декабря)

Прогноз: ТМ (3.5)

Коэффициент: 1,36

Динамо - Заря (8 декабря)

Прогноз: Фора Зари (+2,5)

Коэффициент: 1,3

Общий коэффициент: 1,76

Ставка: 250 грн

В наш экспресс мы вновь включим родной чемпионат, хоть в прошлом туре с ним и не сложилось. По поединку с Колосом было заметно, что Ворскла пока что абсолютно не нашла свою игру, но навязать борьбу она готова любому противнику. Александрия не славится разгромными победами, а потому четыре гола в матче ждать не стоит.

Динамо, в свою очередь, сыграет против Зари. Луганчане выйдут на матч полными решимости навязать борьбу за вторую строчку. Понятно, что мы не увидим некоторых игроков, которые арендованы у Динамо, но состав Зари все равно содержит исполнителей, которые должны цепляться за очки в матче с киевлянами.

Английская ничья

Норвич – Шеффилд Юнайтед (8 декабря)

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 3,45

Ставка: 100 грн

Норвич в прошлом туре уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание и полон решимости реабилитироваться перед своими фанатами. «Клинки», в свою очередь, тоже проиграли, причем выглядели здорово против Ньюкасла. Ничья – не устроит никого, но будет справедливым результатом. Тем более, для Шеффилд Юнайтед паритет – довольно частое явление. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 29%.

Лестер сделает осечку

Астон Вилла – Лестер (8 декабря)

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 3,85

Ставка: 100 грн

Лестер очень хорош на данном отрезке сезона и хочется, чтобы команда повторила сказку и вновь выиграла чемпионство, но, на наш взгляд, "лисам" пора оступиться. Матч против Уотфорда был довольно изнурительным, а вилланы в матчах с МЮ и Челси показали, что готовы бороться с любым противником.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали три ставки, рискнув поставить на довольно большие коэффициенты в ординарах. Нужно догонять оппонентов. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?