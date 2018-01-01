Битва редакций: Надежный экспресс и осечка Лестера
В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи чемпионатов. В тринадцатом туре мы подготовили три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги тринадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 3554 грн
В погоне за надежностью
Александрия - Ворскла (7 декабря)
Прогноз: ТМ (3.5)
Коэффициент: 1,36
Динамо - Заря (8 декабря)
Прогноз: Фора Зари (+2,5)
Коэффициент: 1,3
Общий коэффициент: 1,76
Ставка: 250 грн
В наш экспресс мы вновь включим родной чемпионат, хоть в прошлом туре с ним и не сложилось. По поединку с Колосом было заметно, что Ворскла пока что абсолютно не нашла свою игру, но навязать борьбу она готова любому противнику. Александрия не славится разгромными победами, а потому четыре гола в матче ждать не стоит.
Динамо, в свою очередь, сыграет против Зари. Луганчане выйдут на матч полными решимости навязать борьбу за вторую строчку. Понятно, что мы не увидим некоторых игроков, которые арендованы у Динамо, но состав Зари все равно содержит исполнителей, которые должны цепляться за очки в матче с киевлянами.
Английская ничья
Норвич – Шеффилд Юнайтед (8 декабря)
Прогноз: Ничья
Коэффициент: 3,45
Ставка: 100 грн
Норвич в прошлом туре уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание и полон решимости реабилитироваться перед своими фанатами. «Клинки», в свою очередь, тоже проиграли, причем выглядели здорово против Ньюкасла. Ничья – не устроит никого, но будет справедливым результатом. Тем более, для Шеффилд Юнайтед паритет – довольно частое явление. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 29%.
Лестер сделает осечку
Астон Вилла – Лестер (8 декабря)
Прогноз: Ничья
Коэффициент: 3,85
Ставка: 100 грн
Лестер очень хорош на данном отрезке сезона и хочется, чтобы команда повторила сказку и вновь выиграла чемпионство, но, на наш взгляд, "лисам" пора оступиться. Матч против Уотфорда был довольно изнурительным, а вилланы в матчах с МЮ и Челси показали, что готовы бороться с любым противником.
Итог
Итак, в этом туре мы сделали три ставки, рискнув поставить на довольно большие коэффициенты в ординарах. Нужно догонять оппонентов. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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