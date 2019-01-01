Стало известно, когда Аллегри вернется к тренерской работе

Специалист собирается вернуться следующим летом.

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, когда собирается вернуться в футбол.

“Я вернусь в футбол не раньше июня. Я не знаю, можно ли назвать, то что я отдыхаю творческим отпуском или нет, но мы с Джованни Бранкини сразу так решили, что возьмем паузу на год после Ювентуса.

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У меня за плечами 18 лет футбольной карьеры и 16 лет работы тренером. После 34-х лет в футбол я взять паузу. Я очень счастлив.

У меня появилась время на то, чтоб поразмышлять о жизни, пообщаться с близкими людьми, делать вещи, которые мне нравятся: ходить в театр, на художественные выставки, читать книги.

Я сейчас прохожу языковые курсы по английскому в Милане. У меня получается говорить достаточно хорошо, но воспринимать информацию сложнее.

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Если мой собеседник говорит немного медленнее, то я понимаю его. Я смотрю фильмы на английском, и если читаю что-то на английском, то прекрасно все понимаю.

Следующий год будет важным для меня. Важным в контексте выбора клуба, который я в итоге сделаю“, - цитирует Аллегри ESPN.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить Баварию, Арсенал, Манчестер Юнайтед.