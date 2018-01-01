Ибрагимович: Футболки с надписью "Нет расизму" не помогут решить эту проблему

Нужно начинать действовать строже.

Нападающий Златан Ибрагимович поделился мнением по поводу борьбы с расизмом.

“Одевать футболки с надписью “Нет расизму“ и размахивать флагами с той же фразой - это правильно, но это не сможет решить проблему.

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Я думаю, что нужно снимать 3 очка, останавливать матчи, делать так, чтобы клубы начали терять заработанное. Так появится риск отправиться в Серию B.

Я уверен, что нужно быть строже. Люди не начнут понимать, пока не будет последствий и наказаний.

Когда я играл в Италии, с трибун кричали: “Цыган!“. Это тоже расизм, это невежество, даже если за пределами стадиона они хвалят меня и просят сделать с ними фото“, - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Отметим, что Известное итальянское издание анонсировало матч Интера и Ромы расистским заголовком.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович собирается вернуться в Италию.