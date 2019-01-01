Месси: Обидно видеть Мане на четвертом месте в голосовании за Золотой мяч

Лидер Барселоны признался, что ему нравится сенегальский футболист.

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением о выдающемся игроке Ливерпуля Садио Мане.

Нападающий признался, что хотел бы видеть сенегальца на более высокой позиции в голосовании за Золотой мяч.

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"Обидно видеть Мане всего лишь на четвертом месте в борьбе за Золотой мяч. С другой стороны, в этом году было действительно много достойных претендентов на награду, и было сложно выбрать кого-то одного.

Я отметил именно Мане, потому что он мне нравится как футболист", - приводит слова Месси Metro со ссылкой на Canal+.

Напомним, в 2019 году обладателем Золотого мяча стал Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк отстал от Месси в голосовании за эту награду всего лишь на 7 очков.