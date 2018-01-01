Сборная Украины попала в третью корзину жеребьевки Лиги наций-2020/21
Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лиги наций-2020/21, которая состоится 2 марта 2020 года в Амстердаме (Нидерланды).
Сборная Украины попала в третью корзину дивизиона А. По итогам жеребьевки наша команда получит по одному сопернику из остальных корзин.
Дивизион А
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Дивизион B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Дивизион С
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Дивизион D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Отметим, что матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Победители групп дивизиона А выйдут в финальную часть турнира, которая состоится летом 2021 года.
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