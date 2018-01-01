Сборная Украины попала в третью корзину жеребьевки Лиги наций-2020/21

Жеребьевка состоится 20 марта 2020 года в Амстердаме.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки турнира Лиги наций-2020/21, которая состоится 2 марта 2020 года в Амстердаме (Нидерланды).

Сборная Украины попала в третью корзину дивизиона А. По итогам жеребьевки наша команда получит по одному сопернику из остальных корзин.

Дивизион А

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария



Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия



Корзина 3: Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция



Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Дивизион B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Дивизион С

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Дивизион D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Отметим, что матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Победители групп дивизиона А выйдут в финальную часть турнира, которая состоится летом 2021 года.