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Хацкевич может возглавить Динамо-Брест

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Руководство команды не планирует продлевать контракт с Марцелом Личкой.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Экс-тренер киевского Динамо Александр Хацкевич является одним из кандидатов на пост наставника брестского Динамо, сообщает белорусское издание Прессбол.

Источник утверждает, что соглашение нынешнего главного тренера брестчан Марцела Лички оформлено по системе “1+1“, и руководство команды не спешит продлевать контракт с чешским специалистом.

Также в шорт-лист клуба попал бывший тренер Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб, который занимает должность тренера казахстанского Атырау.

Отметим, что Александр Хацкевич покинул киевское Динамо в августе 2019 года. Ранее он раскрыл детали своего увольнения из команды.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Александр Хацкевич
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