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Бэйл: Моуринью - серийный победитель

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Португалец принесет трофеи "шпорам".
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Нападающий Реала Гарет Бэйл поделился мнением по поводу назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера Тоттенхэма.

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“Тоттенхэм сделал важный и серьезный шаг, когда решил пригласить Моуринью. Я считаю, что Жозе - серийный победитель.

Тоттенхэм хочет выигрывать трофеи. Я сомневаюсь, что был лучший выбор для “шпор“, чем Жозе Моуринью“, - приводит слова Бэйла BT Sport.

Ранее Моуринью рассказал, почему он жил в отеле, когда был тренером Манчестер Юнайтед.

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Теги: Гарет Бэйл, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, футбол
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