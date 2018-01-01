Бэйл: Моуринью - серийный победитель
Португалец принесет трофеи "шпорам".
Нападающий Реала Гарет Бэйл поделился мнением по поводу назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера Тоттенхэма.
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“Тоттенхэм сделал важный и серьезный шаг, когда решил пригласить Моуринью. Я считаю, что Жозе - серийный победитель.
Тоттенхэм хочет выигрывать трофеи. Я сомневаюсь, что был лучший выбор для “шпор“, чем Жозе Моуринью“, - приводит слова Бэйла BT Sport.
Ранее Моуринью рассказал, почему он жил в отеле, когда был тренером Манчестер Юнайтед.
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