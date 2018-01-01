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Месси: Противостояние с Роналду войдет в историю мирового футбола

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Такое соперничество возникает не очень часто.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что его соперничество с Криштиану Роналду войдет в историю футбола.

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“Мы продолжаем конкурировать между собой на протяжении десяти лет. Я не думаю, что мы осознаем до конца, что это необычно. Но такое противостояние войдет в историю мирового футбола.

Два игрока такого уровня, которые состязаются столько лет - это не является чем-то привычным для нас“, - цитирует Месси France Football.

Ранее аргентинец заявил, что не может сказать, кто лучше из них.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Ювентус, Золотой мяч. футбол
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