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Президент УЕФА: VAR - это бардак!

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Арбитр должен самостоятельно принимать решение, а не надеяться на ВАР.
Александр Чеферин
Александр Чеферин
Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением по поводу работы видеосистемы VAR:

“Это какой-то бардак!. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы хотим предложить вносить изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также арбитрам встречи.

В футболе появилось другое давление. Если вы судья на поле, где 70 или 80 тысяч человек на стадионе кричат вам, что именно делать, то вы должны принять верное решение по эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR и сейчас могу сказать, что результат меня разочаровывает. К сожалению, обратного пути нет“, - приводит слова Чеферина Daily Mirror.

Ранее Чеферин заявлял, что мир должен объединиться против борьбы с расизмом.

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Теги: Александр Чеферин, УЕФА, ВАР, VAR, футбол
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