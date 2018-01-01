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Месси - о соперничестве с Роналду: Я не могу сказать, кто из нас лучше

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Футболисты выполняют разные задачи на поле.
Роналду - Месси
Роналду - Месси
Getty Images

Футболист Барселоны Лионель Месси рассказал о своем соперничестве с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

“Я не могу сказать, кто из нас лучше. У нас разные задачи на поле: он - бомбардир, а я занимаюсь построением игры.

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Для того, чтобы получить Золотой мяч, ты должен провести невероятный сезон и одержать победу в  Лиге чемпионов. Триумф в Европе со своим клубом в большинстве случаев дает преимущество.

Когда Роналду выиграл свой пятый Золотой мяч, тогда и закончилось великолепное время для Реала, когда они выигрывали все, что хотели. Он заслужил это 100%. Я мог выложиться больше на поле“, - рассказал Месси для L’Equipe.

Отметим, что аргентинец рассказал о своих ощущениях, когда Роналду выиграл 5 Золотой мяч.

Напомни, что Месси выиграл шестой Золотой мяч.

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Теги: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Золотой мяч, футбол
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