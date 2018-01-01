Ибрагимович продолжит карьеру в Италии

Шведский форвард поделился своими планами, но не назвал клуб, в котором будет выступать.

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что в скором времени будет выступать в клубе из чемпионата Италии.

“Я присоединюсь к клубу, который должен вспомнить свою историю, который должен вернуться к победам и который сражается против всех.

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Это единственный способ найти мотивацию, чтобы вновь вас удивлять. И дело не только в выборе команды, есть и другие факторы, которые необходимо объединить, в том числе и в интересах моей семьи. Скоро увидимся в Италии“, - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может подписать контракт с Миланом.