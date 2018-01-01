Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович продолжит карьеру в Италии

Комментариев: 0
Шведский форвард поделился своими планами, но не назвал клуб, в котором будет выступать.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что в скором времени будет выступать в клубе из чемпионата Италии.

“Я присоединюсь к клубу, который должен вспомнить свою историю, который должен вернуться к победам и который сражается против всех.

Читай также: Любовь прошла: Фанаты Мальме испортили статую Ибрагимовича

Это единственный способ найти мотивацию, чтобы вновь вас удивлять. И дело не только в выборе команды, есть и другие факторы, которые необходимо объединить, в том числе и в интересах моей семьи. Скоро увидимся в Италии“, - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович может подписать контракт с Миланом.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь