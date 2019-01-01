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Кравец впервые после травмы сыграл в матче

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Украинец появился на поле во второй половине встречи.
Артем Кравец
Артем Кравец
twitter.com/KayserisporFK

Украинский нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец впервые сыграл в сезоне-2019/20.

30-летний Кравец появился на поле на 78-й минуте матча 13-го тура чемпионата Турции против Бешикташа. Впрочем, появление украинца не спасло Кайсериспор от поражения - Бешикташ выиграл со счетом 1:4.

Напомним, в сентябре 2019 года футболист перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи и с тех пор не выходил на поле.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол
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