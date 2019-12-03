14-летний футболист Аякса поразил общество своим гигантским ростом

СМИ преувеличивают реальность.

Футболист Аякса U-14 Дэвид Исмон прокомментировал свой рост, который превышает на несколько десятков сантиметров своих ровесников.

🇳🇱 This picture was taken during Ajax U15s against Sparta Rotterdam U15s. David Easmon is 14 years old. Absolute madness. 😱 pic.twitter.com/GHtoCb8eyy — FutbolBible (@FutbolBible) November 18, 2019

“Люди судят мой рост по фотографии, но они преувеличивают. Люди говорят, что у меня рост 190 сантиметров, но мой рост составляет всего 179 сантиметров. СМИ всегда преувеличивают“, - приводит слова Исмона As.

Отметим, что Дэвид Исмон проводит матчи за Аякс U-15. Многие пользователи социальных сетей пытаются доказать, что ему подделали возраст.

Напомним, что игрок “красных дьяволов“ попал в комическую ситуацию из-за своего роста.