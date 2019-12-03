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14-летний футболист Аякса поразил общество своим гигантским ростом

Комментариев: 2
СМИ преувеличивают реальность.
Дэвид Исмон
Дэвид Исмон
AS

Футболист Аякса U-14 Дэвид Исмон прокомментировал свой рост, который превышает на несколько десятков сантиметров своих ровесников.

“Люди судят мой рост по фотографии, но они преувеличивают. Люди говорят, что у меня рост 190 сантиметров, но мой рост составляет всего 179 сантиметров. СМИ всегда преувеличивают“, - приводит слова Исмона As.

Отметим, что Дэвид Исмон проводит матчи за Аякс U-15. Многие пользователи социальных сетей пытаются доказать, что ему подделали возраст.

Напомним, что игрок “красных дьяволов“ попал в комическую ситуацию из-за своего роста.

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Теги: Дэвид Исмон, Аякс
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Комментариев (2)
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Евроскептик    03.12.2019, 19:55
Оценка:  0
Евроскептик
С такой рожей не может быть 14 лет!
Евроскептик    03.12.2019, 19:57
Оценка:  0
Евроскептик
Ему далеко за 20.И телосложение взрослого,а никак не ребенка.
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