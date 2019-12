14-летний футболист Аякса поразил общество своим гигантским ростом

Футболист Аякса U-14 Дэвид Исмон прокомментировал свой рост, который превышает на несколько десятков сантиметров своих ровесников.

🇳🇱 This picture was taken during Ajax U15s against Sparta Rotterdam U15s. David Easmon is 14 years old. Absolute madness. 😱 pic.twitter.com/GHtoCb8eyy