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Пьянич: Роналду не привык проигрывать

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Полузащитник Ювентуса считает своего партнера по команде лучшим в мире.
Криштиану Роналду и Миралем Пьянич
Криштиану Роналду и Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал результаты церемонии награждения Золотого мяча-2019.

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“Роналду не привык не побеждать. Я сочувствую ему, потому что он лучший в мире на протяжении многих лет.

Он многого добился в футболе и в своей карьере“, - цитирует Пьянича Football Italia.

Напомним, что Роналду стал лучшим игроком Серии А сезона-2018/19. 

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, Золотой мяч, Миралем Пьянич
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