Пьянич: Роналду не привык проигрывать
Полузащитник Ювентуса считает своего партнера по команде лучшим в мире.
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал результаты церемонии награждения Золотого мяча-2019.
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“Роналду не привык не побеждать. Я сочувствую ему, потому что он лучший в мире на протяжении многих лет.
Он многого добился в футболе и в своей карьере“, - цитирует Пьянича Football Italia.
Напомним, что Роналду стал лучшим игроком Серии А сезона-2018/19.
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