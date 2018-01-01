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Клопп: Месси справедливо выиграл Золотой мяч

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Аргентинец демонстрирует лучшую игру на протяжении долгого времени.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о том, что Золотой мяч выиграл Лионель Месси, а не его подопечный Вирджил ван Дейк.

“Это мнение людей. У меня нет с этим нет никаких проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я смог видеть в своей жизни. Был Марадона, но игру Месси я смог увидеть чаще. Месси справедливо выиграл шестой Золотой мяч.

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Ван Дейка провел впечатляющий сезон, наверное, я не видел такой игры от защитника когда-нибудь. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу чемпионов и набрали 97 очков в АПЛ.

Такой результат невозможен без классных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят“, - цитирует Клоппа Liverpool Echo. 

Отметим, что Вирджил ван Дейк уступил награду с минимальным отставанием.

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Теги: Юрген Клопп, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Барселона, Золотой мяч, награда
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