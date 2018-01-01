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Месси: Расстроился, когда Роналду сравнялся со мной по количеству Золотых мячей

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Накануне аргентинец вышел на первое место по числу наград.
Лионель Месси и Криштану Роналду
Лионель Месси и Криштану Роналду
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что ему было непросто привыкнуть к мысли, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду сравнялся с ним по количеству Золотых мячей.

“С одной стороны, я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять Золотых мячей. Но когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я немного расстроился.

Я больше не был один на вершине, но это было закономерно, хоть и приятнее, когда ты один“, - цитирует Месси Get French Football News со ссылкой на журнал France Football.

Напомним, накануне Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Криштану Роналду, Золотой мяч
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