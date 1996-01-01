Ван Дейк проиграл Месси всего лишь 7 очков

Такое отставание стало самым маленьким с 1996 года.

Вчера, 2 декабря, состоялась церемония вручения Золотого мяча-2019, которую получил капитан Барселоны Лионель Месси.

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Как сообщает France Football, в голосовании аргентинец набрал 686 очков. Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который стал вторым, получил 679 баллов.

Это самый маленький отрыв первого места от второго с 1996 года, когда Роналдо проиграл Матиасу Заммеру всего лишь 1 балл.

Стоит сказать, что 69 журналистов отдали первое место Ван Дейку, а Месси поставили на первую строчку только 61 репортер. У Роналду и Мане по 17 первых мест.

Отметим, что Криштиану Роналду, который стал третьим в голосовании, набрал 476 очков.

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой шестой Золотой мяч в карьере.