Президент Барселоны: Золотой мяч отправился к величайшему игроку всех времен

Президент Барселона Хосеп Бартомеу поздравил капитана своей команды Лионеля Месси с завоеванием шестого, рекордного Золотого мяча.

“Золотой мяч снова отправился к величайшему игроку всех времен. Футбол и Барселона отмечают еще одно замечательное достижение. Поздравляю, Лео!“, - написал Бартомеу на своей странице в Twitter.

The Ballon d'Or once again goes to the greatest player of all time. Football and Barça celebrate another wonderful achievement. Congratulations Leo! https://t.co/Szqngpl5Vv