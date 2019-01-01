Дрогба: Сказал Мбаппе, что он должен получить четыре Золотых мяча
Ивуариец верит в молодую звезду ПСЖ.
Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе на церемонии награждения Золотого мяча 2019.
“Я поймал взгляд Мбаппе, когда на церемонии показали шесть Золотых мячей Месси, и подмигнул ему.
Уже после вручения я сказал Килиану, что он должен получить четыре таких награды. Просто видеть их - это очень сложно для такого игрока, как Мбаппе“, - приводит слова Дрогбы Get French Football News.
Напомним, Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.
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