Дрогба: Сказал Мбаппе, что он должен получить четыре Золотых мяча

Ивуариец верит в молодую звезду ПСЖ.

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе на церемонии награждения Золотого мяча 2019.

“Я поймал взгляд Мбаппе, когда на церемонии показали шесть Золотых мячей Месси, и подмигнул ему.

Уже после вручения я сказал Килиану, что он должен получить четыре таких награды. Просто видеть их - это очень сложно для такого игрока, как Мбаппе“, - приводит слова Дрогбы Get French Football News.

Напомним, Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.