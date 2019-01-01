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Дрогба: Сказал Мбаппе, что он должен получить четыре Золотых мяча

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Ивуариец верит в молодую звезду ПСЖ.
Дидье Дрогба
Дидье Дрогба
Getty Images

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба рассказал о разговоре с Килианом Мбаппе на церемонии награждения Золотого мяча 2019.

“Я поймал взгляд Мбаппе, когда на церемонии показали шесть Золотых мячей Месси, и подмигнул ему.

Уже после вручения я сказал Килиану, что он должен получить четыре таких награды. Просто видеть их - это очень сложно для такого игрока, как Мбаппе“, - приводит слова Дрогбы Get French Football News.

Напомним, Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.

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Теги: футбол, Дидье Дрогба, Килиан Мбаппе, Золотой мяч
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