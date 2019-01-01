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Модрич раскритиковал Роналду за отсутствие на церемонии вручения Золотого мяча

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Хорват отметил, что был горд вручить награду Лионелю Месси.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич высказался об отсутствии нападающего Ювентуса Криштиану Роналду на церемонии вручения Золотого мяча-2019.

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“Я горд быть в этом зале и отдать приз Лионелю Месси, который полностью заслужил его. Думаю, традиция передачи приза прежним обладателем новому - это прекрасно, так ты выражаешь уважение.

Мы с Лео соперники, но не враги, хотя в футболе люди порой принимают вещи слишком близко к сердцу и доводят до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, я могу говорить только за себя. Я рад быть здесь. Футбол заключается в уважении, и даже если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта“, - цитирует Модрича A Bola. 

Напомним Лионель Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча.

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Теги: футбол, Золотой мяч, Криштиану Роналду, Лука Модрич
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