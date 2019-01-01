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Ван Дейк объяснил свои слова в адрес Роналду

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Нидерландский футболист отметил, что всего лишь пошутил.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Во время церемонии вручения Золотого мяча в Париже у защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка состоялся диалог с журналистом, часть из которого моментально облетела соцсети и прессу.

Репортер сказал: "Роналду сегодня не приедет на церемонию, так что минус один конкурент", на что Вирджил ответил: "А он был конкурентом?". Некоторые восприняли слова Ван Дейка как неуважение к обладателю пяти Золотых мячей.

Так, например, известный журналист Пирс Морган написал: "Криштиану великий игрок, ты не в его лиге". Ван Дейк решил ответить на комментарий Моргана:

"Привет, Пирс! Если ты перестанешь болтать в соцсетях и послушаешь все интервью полностью, то ты поймешь, что это была всего лишь шутка, и я только проявлял уважение к этим двоим (Месси и Роналду - прим. ред.)", - написал Ван Дейк в Twitter.

Ранее сообщалось, что сестра Роналду написала гневное сообщение Вирджилу ван Дейку из-за его слов о Криштиану.

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Теги: Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк, скандал, конфликт, футбол, вне игры
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