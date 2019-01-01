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Месси: Это особенный момент, ведь близится мой уход из футбола

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Аргентинец счастлив, что завоевал свой шестой Золотой мяч.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2019, который является шестым в его карьере.

“Я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться, наслаждаться футболом. Я имел возможность с детства делать то, что я так люблю. Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом.

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Но я знаю, сколько мне лет. Так что это особенный момент, потому что близится мой уход из футбола и это тяжело. И я надеюсь, что я буду продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью“, - цитирует Месси Marca

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS.

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Теги: Лионель Месси, футбол, Золотой мяч-2019, Золотой мяч
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