Стало известно, какое место занял Лунин в номинации на лучшего молодого игрока планеты

Украинец оказался достаточно высоко в голосовании, но для победы этого было недостаточно.

Андрей Лунин с девушкой на церемонии в Париже twitter.com/iF2is

В рамках церемонии награждения от издания France Football был вручен приз лучшему молодому игроку планеты.

Награду Копа Трофи выиграл защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, а вот украинец Андрей Лунин, который также претендовал на награду, занял в голосовании пятое место.

Помимо победителя, выше украинца оказались Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Жоау Феликс (Бенфика/Атлетико) и Винисиус Жуниор (Реал).

Зато в голосовании Лунин обошел таких молодых футболистов, как форварда Мойзе Кина (Эвертон), хавбеков Сэмюэла Чуквуэзе (Вильярреал), Ли Кан Ина (Валенсия), Кая Хавертца (Байер) и Маттео Гендузи (Арсенал).

Ранее сообщалось, что Фелиш стал победителем премии Golden Boy-2019, а Андрей Лунин попал в топ-15.