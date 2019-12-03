Стало известно, какое место занял Лунин в номинации на лучшего молодого игрока планеты
Украинец оказался достаточно высоко в голосовании, но для победы этого было недостаточно.
В рамках церемонии награждения от издания France Football был вручен приз лучшему молодому игроку планеты.
Награду Копа Трофи выиграл защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, а вот украинец Андрей Лунин, который также претендовал на награду, занял в голосовании пятое место.
Помимо победителя, выше украинца оказались Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Жоау Феликс (Бенфика/Атлетико) и Винисиус Жуниор (Реал).
Зато в голосовании Лунин обошел таких молодых футболистов, как форварда Мойзе Кина (Эвертон), хавбеков Сэмюэла Чуквуэзе (Вильярреал), Ли Кан Ина (Валенсия), Кая Хавертца (Байер) и Маттео Гендузи (Арсенал).
Ранее сообщалось, что Фелиш стал победителем премии Golden Boy-2019, а Андрей Лунин попал в топ-15.
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