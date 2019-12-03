Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, какое место занял Лунин в номинации на лучшего молодого игрока планеты

Комментариев: 1
Украинец оказался достаточно высоко в голосовании, но для победы этого было недостаточно.
Андрей Лунин с девушкой на церемонии в Париже
Андрей Лунин с девушкой на церемонии в Париже
twitter.com/iF2is

В рамках церемонии награждения от издания France Football был вручен приз лучшему молодому игроку планеты.

Награду Копа Трофи выиграл защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, а вот украинец Андрей Лунин, который также претендовал на награду, занял в голосовании пятое место.

Помимо победителя, выше украинца оказались Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд), Жоау Феликс (Бенфика/Атлетико) и Винисиус Жуниор (Реал).

Зато в голосовании Лунин обошел таких молодых футболистов, как форварда Мойзе Кина (Эвертон), хавбеков Сэмюэла Чуквуэзе (Вильярреал), Ли Кан Ина (Валенсия), Кая Хавертца (Байер) и Маттео Гендузи (Арсенал).

Ранее сообщалось, что Фелиш стал победителем премии Golden Boy-2019, а Андрей Лунин попал в топ-15.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, Копа Трофи, голосование, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
thebestdraw    03.12.2019, 08:14
Оценка:  0
thebestdraw
за что он попал в топ-15? за то, что второй год подряд сидит на лавке?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь