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Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча

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В голосовании аргентинец опередил Вирджила ван Дейка, Криштиану Роналду и Садио Мане.
Лионель Месси
Лионель Месси
France Football

Сегодня, 2 декабря, в Париже (Франция) авторитетное издание France Football назвало имя лучшего футболиста мира по итогам 2019 года. Им стал нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

В этом сезоне аргентинец вместе с Барселоной стал полуфиналистом Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Испании и дошел до финала Кубка Короля. Кроме того, в составе национальной команды Лионель стал бронзовым призером Копа Америка.

В голосовании футболист опередил Вирджила ван Дейка, Криштиану Роналду и Садио Мане.

Таким образом, Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду, на счету которого пять титулов.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Золотой мяч-2019
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Комментариев (1)
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Ярый  (аноним)  02.12.2019, 23:03
Оценка:  0
Ярый
Бля!!!!!!! За что??!!!!! За то что он Чмесси?!
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