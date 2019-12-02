Месси стал шестикратным обладателем Золотого мяча

В голосовании аргентинец опередил Вирджила ван Дейка, Криштиану Роналду и Садио Мане.

Сегодня, 2 декабря, в Париже (Франция) авторитетное издание France Football назвало имя лучшего футболиста мира по итогам 2019 года. Им стал нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

В этом сезоне аргентинец вместе с Барселоной стал полуфиналистом Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Испании и дошел до финала Кубка Короля. Кроме того, в составе национальной команды Лионель стал бронзовым призером Копа Америка.

В голосовании футболист опередил Вирджила ван Дейка, Криштиану Роналду и Садио Мане.

Таким образом, Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду, на счету которого пять титулов.