Соперник Украины по группе Евро-2020 проведет товарищеский матч с Испанией
Спарринг между командами состоится в марте.
Сборная Нидерландов, которая в групповом раунде финальной стадии Евро-2020 сыграет с Украиной, определилась с одним из своих соперников по товарищеским матчам.
29 марта 2020 года на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме “оранжевые“ примут сборную Испании, сообщает официальный сайт Федерации футбола Нидерландов.
Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет спарринги против Польши и Франции.
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