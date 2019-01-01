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Соперник Украины по группе Евро-2020 проведет товарищеский матч с Испанией

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Спарринг между командами состоится в марте.
Сборная Нидерландов
Сборная Нидерландов
Getty Images

Сборная Нидерландов, которая в групповом раунде финальной стадии Евро-2020 сыграет с Украиной, определилась с одним из своих соперников по товарищеским матчам.

29 марта 2020 года на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме “оранжевые“ примут сборную Испании, сообщает официальный сайт Федерации футбола Нидерландов.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет спарринги против Польши и Франции.

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Теги: футбол, сборная Нидерландов по футболу, сборная Испании по футболу
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