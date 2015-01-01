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Сон стал лучшим футболистом Азии за пределами континента

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Вингер Тоттенхэма получил награду в третий раз.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

Вингера Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина признали лучшим футболистом Азии за пределами континента, Азиатская конфедерация футбола.

В прошлом сезоне футболист провел 48 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал 10 ассистов.

Также со своей командой Сон дошел до финала Лиги чемпионов, где клуб проиграл Ливерпулю.

Данная награда стала для Сон Хын Мина третьей. Он становился ее обладателем в 2015 и 2017 годах.

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Теги: футбол, Сон Хын Мин
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