Сон стал лучшим футболистом Азии за пределами континента

Вингер Тоттенхэма получил награду в третий раз.

Вингера Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мина признали лучшим футболистом Азии за пределами континента, Азиатская конфедерация футбола.

В прошлом сезоне футболист провел 48 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, где забил 20 голов и отдал 10 ассистов.

Также со своей командой Сон дошел до финала Лиги чемпионов, где клуб проиграл Ливерпулю.

Данная награда стала для Сон Хын Мина третьей. Он становился ее обладателем в 2015 и 2017 годах.