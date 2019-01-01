Месси вместе с семьей прилетел в Париж на церемонию вручения Золотого мяча

Cамолет, на котором летел футболист, уже приземлился в Париже.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Париж, где состоится церемония награждения Золотого мяча.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 32-летний футболист прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо, а также двумя старшими сыновьями - Тьяго и Маттео.

Отметим, что в СМИ слили результаты голосования за Золотой мяч, согласно которым именно Месси станет его обладателем. Для аргентинца этот трофей может стать шестым в карьере.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения награды.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии награждения Золотого мяча, которая начнется сегодня, 7 декабря, в 21:30 по киевскому времени.