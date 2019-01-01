Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси вместе с семьей прилетел в Париж на церемонию вручения Золотого мяча

Комментариев: 0
Cамолет, на котором летел футболист, уже приземлился в Париже.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Париж, где состоится церемония награждения Золотого мяча.

Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 32-летний футболист прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо, а также двумя старшими сыновьями - Тьяго и Маттео.

Отметим, что в СМИ слили результаты голосования за Золотой мяч, согласно которым именно Месси станет его обладателем. Для аргентинца этот трофей может стать шестым в карьере.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения награды.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии награждения Золотого мяча, которая начнется сегодня, 7 декабря, в 21:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, Золотой мяч-2019, Антонелла Роккуццо, Золотой мяч, футбол, церемония
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь