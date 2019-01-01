Месси вместе с семьей прилетел в Париж на церемонию вручения Золотого мяча
Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Париж, где состоится церемония награждения Золотого мяча.
Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, 32-летний футболист прибыл на торжественное мероприятие вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо, а также двумя старшими сыновьями - Тьяго и Маттео.
BCN - Paris 🛬— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 2 декабря 2019 г.
Les #Messi sont bien arrivés à Paris ! #BallonDor pic.twitter.com/ibduV5wYYX
Отметим, что в СМИ слили результаты голосования за Золотой мяч, согласно которым именно Месси станет его обладателем. Для аргентинца этот трофей может стать шестым в карьере.
Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения награды.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии награждения Золотого мяча, которая начнется сегодня, 7 декабря, в 21:30 по киевскому времени.
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