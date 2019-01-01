Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Комментариев: 0
Португалец решил проигнорировать мероприятие, которое состоится в Париже.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Сегодня, 2 декабря, в Париже (Франция) состоится церемония вручения престижной награды - Золотого мяча.

Одним из номинантов на приз является форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, однако футболист принял решение не приезжать в столицу Франции на церемонию. Вероятно, это связано с информацией о том, что Золотой мяч получит Лионель Месси.

Как сообщает Get French Football News, во время церемонии Роналду будет находиться на гала-вечере Серии А в Милане, где ему должны вручить награду.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча-2019 начнется в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого события.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Золотой мяч-2019, футбол, Золотой мяч, церемония
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь