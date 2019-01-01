Роналду не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Португалец решил проигнорировать мероприятие, которое состоится в Париже.

Сегодня, 2 декабря, в Париже (Франция) состоится церемония вручения престижной награды - Золотого мяча.

Одним из номинантов на приз является форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, однако футболист принял решение не приезжать в столицу Франции на церемонию. Вероятно, это связано с информацией о том, что Золотой мяч получит Лионель Месси.

Как сообщает Get French Football News, во время церемонии Роналду будет находиться на гала-вечере Серии А в Милане, где ему должны вручить награду.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча-2019 начнется в 21:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого события.