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Франция пока не утвердила товарищеский матч с Украиной

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Поединок между командами запланировали на 27 марта.
Сборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу
Getty Images

Федерация футбола Франции еще не подтвердила проведение товарищеского матча против сборной Украины, сообщает France Football.

Матч должен состоятся 27 марта, но окончательного решения еще нет. Отмечается, что последнее слово будет за президентом федерации Ноэлем Ле Гре.

Предполагается, что противостояние с действующими чемпиона мира пройдет на одном из французских стадионов.

Отметим, что подопечные Андрея Шевченко также проведут спарринг со сборной Польши. Поединок состоится 30 марта в Варшаве.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Франции по футболу
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