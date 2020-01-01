Франция пока не утвердила товарищеский матч с Украиной

Поединок между командами запланировали на 27 марта.

Федерация футбола Франции еще не подтвердила проведение товарищеского матча против сборной Украины, сообщает France Football.

Матч должен состоятся 27 марта, но окончательного решения еще нет. Отмечается, что последнее слово будет за президентом федерации Ноэлем Ле Гре.

Предполагается, что противостояние с действующими чемпиона мира пройдет на одном из французских стадионов.

Отметим, что подопечные Андрея Шевченко также проведут спарринг со сборной Польши. Поединок состоится 30 марта в Варшаве.