Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения

Сегодня мы узнаем обладателя Золотого мяча-2019. Следите за церемонией в онлайн трансляции на нашем сайте.

Сегодня, 2 декабря, в Париже соберутся главные звезды футбола, чтобы стать свидетелями награждения очередного обладателя Золотого мяча.

Читай также: Впервые за 26 лет прошлогодний обладатель Золотого мяча не попал в номинацию на награду

Издание France Football еще в октябре объявило всех претендентов на награду, однако фаворитам считаются нападающего Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

Онлайн трансляция церемонии будет доступна в этой статье в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что уже известно, кто выиграет Золотой мяч.