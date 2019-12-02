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Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения

Комментариев: 1
Сегодня мы узнаем обладателя Золотого мяча-2019. Следите за церемонией в онлайн трансляции на нашем сайте.
Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения
Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения
twitter.com/francefootball

Сегодня, 2 декабря, в Париже соберутся главные звезды футбола, чтобы стать свидетелями награждения очередного обладателя Золотого мяча.

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Издание France Football еще в октябре объявило всех претендентов на награду, однако фаворитам считаются нападающего Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

Онлайн трансляция церемонии будет доступна в этой статье в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что уже известно, кто выиграет Золотой мяч.

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Теги: Золотой мяч-2019, Золотой мяч, онлайн трансляция, футбол
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Комментариев (2)
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trgvm1    02.12.2019, 15:13
Оценка:  0
trgvm1
сколько месси можно его давать ну смешно, голландец лига чемпионов - суперкубок, роналду чемпион италии и кубок наций, месси только испания и все вот и думайте
Avenger_    02.12.2019, 15:17
Оценка:  0
Avenger_
Сколько нужно - столько и можно ).Он же не виноват что объективно лучший?
Ван Дейк в этом году выиграл больше титулов,но индивидуально он не лучше Месси.
А это индивидуальный приз.
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