Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения
Сегодня мы узнаем обладателя Золотого мяча-2019. Следите за церемонией в онлайн трансляции на нашем сайте.
Сегодня, 2 декабря, в Париже соберутся главные звезды футбола, чтобы стать свидетелями награждения очередного обладателя Золотого мяча.
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Издание France Football еще в октябре объявило всех претендентов на награду, однако фаворитам считаются нападающего Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.
Онлайн трансляция церемонии будет доступна в этой статье в 21:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что уже известно, кто выиграет Золотой мяч.
Полная версия правил
Ван Дейк в этом году выиграл больше титулов,но индивидуально он не лучше Месси.
А это индивидуальный приз.