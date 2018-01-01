Ван Дейк: У Золотого мяча не будет проигравших
Нидерландец заслужил право быть в номинации.
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением по поводу награды Золотого мяча.
“У меня будет возможность посмотреть на церемонию изнутри. Я буду там не без причины, но в сегодняшний вечер не будет проигравших.
Я очень горжусь, что смог оказаться в такой компании благодаря тому, как я играл в клубе и сборной на протяжение прошлого года. Это просто повод для гордости, потому что немногие могут бороться за этот трофей.
Будет победитель, но проигравших не будет. Посмотрим, как все сложится“, - цитирует ван Дейка Sky Sports.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, во Франции пройдет церемония в честь вручения Золотого мяча-2019.
Ранее сообщалось, что стал известный победитель награды.
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