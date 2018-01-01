Ван Дейк: У Золотого мяча не будет проигравших

Нидерландец заслужил право быть в номинации.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением по поводу награды Золотого мяча.

“У меня будет возможность посмотреть на церемонию изнутри. Я буду там не без причины, но в сегодняшний вечер не будет проигравших.

Я очень горжусь, что смог оказаться в такой компании благодаря тому, как я играл в клубе и сборной на протяжение прошлого года. Это просто повод для гордости, потому что немногие могут бороться за этот трофей.

Будет победитель, но проигравших не будет. Посмотрим, как все сложится“, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, во Франции пройдет церемония в честь вручения Золотого мяча-2019.

Ранее сообщалось, что стал известный победитель награды.