Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: У Золотого мяча не будет проигравших

Комментариев: 0
Нидерландец заслужил право быть в номинации.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением по поводу награды Золотого мяча.

“У меня будет возможность посмотреть на церемонию изнутри. Я буду там не без причины, но в сегодняшний вечер не будет проигравших.

Я очень горжусь, что смог оказаться в такой компании благодаря тому, как я играл в клубе и сборной на протяжение прошлого года. Это просто повод для гордости, потому что немногие могут бороться за этот трофей.

Будет победитель, но проигравших не будет. Посмотрим, как все сложится“, - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, во Франции пройдет церемония в честь вручения Золотого мяча-2019.

Ранее сообщалось, что стал известный победитель награды.

Поделись:
Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Золотой мяч, награда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь