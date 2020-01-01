Битва редакций: Украинское фиаско и непогода в Лиге 1

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы показали не лучший результат.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора - узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В двенадцатом туре мы сделали две ставки – обе они были экспрессами. Один из наших прогнозов принес нам дивиденды, а вот украинский экспресс оказался безуспешным.

Ставка №1

Матчи: Мариуполь – Шахтер 1:1 / Ворскла – Колос 1:0 / Олимпик – Динамо 1:3

Прогноз: Фора Шахтера (-1,5) / Х2 / Фора Олимпика (+2,5)

Коэффициент: 3,19

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наш украинский экспресс не задался с первого матча. Колос не смог набрать очки против Ворсклы. Играли ли ковалевцы хуже своего оппонента? Нет. Только вот полтавчане заработали одиннадцатиметровый, который и предрешил исход встречи. На следующий день Шахтер умудрился сыграть ничью с Мариуполем, а Динамо справилось с Олимпиком, но это уже никакого значения не имело.

Ставка №2

Матчи: Герта – Боруссия Д 1:2 / Саутгемптон – Уотфорд 2:1 / ПСЖ - Монако

Прогноз: Боруссия Д ИТБ (1,5) / Фора Уотфорда (+1,0) / Победа ПСЖ

Коэффициент: 3,63

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 354 грн

А вот европейский экспресс начался просто шикарно. Боруссия Д практически за 15 минут принесла нам плюс напротив ставки с самым большим коэффициентом. Несколько позже Уотфорд забил на выезде против «святых», удерживая преимущество до 79-й минуты, а затем пропустил дважды. Обидно, но это возврат. Была надежда, что мы сможем выйти в плюс благодаря победе ПСЖ над Монако, но матч отменили из-за погодных условий.

Итог

В двенадцатом туре нашего с Parimatch проекта мы опять ушли в минус, хоть и один из наших экспрессов оказался успешным. Мы не намерены сдаваться, но догнать соперников будет тяжело.