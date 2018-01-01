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Стало известно, кто получит Золотой мяч

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Аргентинский футболист получит в шестой раз награду лучшего игрока сезона.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси получит шестой Золотой мяч, об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, аргентинский футболист опередит нидерландского защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка на 64 голоса. Третью строчку займет Мохамед Салах со 179 голосами.

Португальская звезда Криштиану Роналду станет четвертым игроком в рейтинге со 133 голосами.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, во Франции пройдет церемония в честь вручения Золотого мяча-2019.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, награда
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