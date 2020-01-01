Шевченко назвал лучшего защитника в истории

Вирджил Ван Дейк лучший.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу сборной Нидерландов.

“Куман имеет отличных игроков из блестящего поколения топ-футболистов. У него есть игроки мирового уровня в каждой линии.

Считаю, Ван Дейк - лучший защитник в истории. Или он может им быть, по крайней мере. Также могу выделить Депая, де Йонга и Вейналдума“, - рассказал Шевченко для De Telegraaf.

Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Нидерландов в первом туре Евро-2020.