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Шевченко назвал лучшего защитника в истории

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Вирджил Ван Дейк лучший.
Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу сборной Нидерландов.

“Куман имеет отличных игроков из блестящего поколения топ-футболистов. У него есть игроки мирового уровня в каждой линии.

Считаю, Ван Дейк - лучший защитник в истории. Или он может им быть, по крайней мере. Также могу выделить Депая, де Йонга и Вейналдума“, - рассказал Шевченко для De Telegraaf.

Напомним, что сборная Украины сыграет со сборной Нидерландов в первом туре Евро-2020.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, сборная Нидерландов по футболу, Вирджил ван Дейк, Евро-2020, футбол
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