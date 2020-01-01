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Вице-президент клуба фанатов Мальме: Ибрагимович предал нас всех

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Шведский футболист действует только в своих интересах.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Вице-президент клуба болельщиков Мальме Каве Хоссейнпур заявил, что Златан Ибрагимович предал родной клуб, за который начинал свою карьеру.

“Златан сжег все мосты с Мальме ядерной бомбой. Сейчас он радиоактивен. Фанаты восприняли очень близко к сердцу его поступок.

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Златан заявлял, что фанаты в Мальме всегда будут любить его, что они поймут любой поступок. Его действия показывают, что он оторван от жизни. Но таков Златан - он может делать все, что захочет.

Ибрагимович долгое время заигрывал с нами, ведь говорил, что может вернуться в Мальме.

Это можно сравнить с тем, что в школе любил девушку, всегда мечтал снова с ней сойтись, только чтобы узнать, что она изменяла тебе и завела детей. Это предательство“, - заявил Хоссейнпур для Goal.com.

Ранее сообщалось, что болельщики изуродовали памятник Златану в Мальме.

Напомним, что Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба Хаммарбю.

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Теги: Каве Хоссейнпур, Златан Ибрагимович, Мальме, футбол
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