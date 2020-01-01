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Шевченко: Мне хотелось бы тренировать итальянскую команду

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Украинский специалист не против перебраться в Италию.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением по поводу предстоящего Евро-2020. 

“Я могу быть довольным и счастливым по итогам квалификации, мы смогли добиться хорошего результата с отличной игрой. Я с позитивом смотрю в будущее.

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Главная задача - выйти на финальные стадии турнира. Можем играть против Голландии, с которой встретимся в первом туре. Я не сомневаюсь в этом.

Италия может выиграть чемпионат Европы, они показали хорошую игру в квалификации. Они голодны, Манчини проводит отличную работу в сборной.

Италия - мой второй дом. Однажды я завершу работу со сборной Украины, и мне хотелось бы начать тренировать итальянскую команду“, - приводит слова Шевченко Calciomercato.

Ранее сообщалось, что стало известно расписание матчей сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что Шевченко мог перебраться в Милан.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Евро-2020, Сериа А, футбол
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