Битва редакций: С верой в экспрессы

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи чемпионатов. В двенадцатом туре мы подготовили 2 ставки. Обе из них будут экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги двенадцатого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 3650 грн

Украинский экспресс

Мариуполь – Шахтер (1 декабря)

Прогноз: Фора Шахтера (-1,5)

Коэффициент: 1,48

Ворскла - Колос (30 ноября)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,5

Олимпик - Динамо (1 декабря)

Прогноз: Фора Олимпика (+2,5)

Коэффициент: 1,44

Общий коэффициент: 3.19

Ставка: 250 грн

В нашем украинском экспрессе мы верим в Колос против Воркслы. Ковалевцы здорово провели поединок против Десны, но не столь важен результат. Команда находится в отличном положении духа, а в мастерстве Ворскле они явно не уступают.

Шахтер, в свою очередь, должен добыть уже традиционную победу над Мариуполем. «Горняки» спокойно могут обыграть любую команду чемпионата в два мяча. Почему приазовцы должны быть исключением?

Динамо же после тяжелого поединка против Мальме сыграет против Олимпика, который даже в своем худшем проявлении смог отобрать у киевлян очки в первом круге. Висенте Гомес делает хорошую работу в стане дончан, а потому фора (+2,5) за 1,44 – отличное предложение. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 69%.

Европейский экспресс

Герта – Боруссия Д (30 ноября)

Прогноз: Индивидуальный тотал Боруссии Д больше (1,5)

Коэффициент: 1,70

Саутгемптон - Уотфорд (30 ноября)

Прогноз: Фора Уотфорда (+1)

Коэффициент: 1,39

Монако - ПСЖ (1 декабря)

Прогноз: Победа ПСЖ

Коэффициент: 1,49

Общий коэффициент: 3.52

Ставка: 200 грн

В нашем втором экспрессе мы положимся на результативность Боруссии Д, которая будет играть против Герты, имеющей одну из худших оборонительных линий чемпионата.

Уотфорду же пора прервать серию ужасных результатов. Если не делать это в поединке против Саутгемптона, то можно собирать вещи и отправляться в Чемпионшип.

ПСЖ, в свою очередь, элементарно сильнее любой команды Лиги 1. Монако не находится в той форме, чтобы отобрать очки у парижан.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали две ставки. Нужно возвращать себе деньги и позиции. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?