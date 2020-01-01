Битва редакций: Крутое пике

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы показали плохой результат, который отбросил нас на третье место.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В одиннадцатом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. Оба наши прогноза не увенчались успехом, но мы не отчаиваемся.

Ставка №1

Матч: Манчестер Сити - Шахтер

Прогноз: Тотал желтых карточек Шахтера больше (1.5)

Коэффициент: 1,75

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

В поединке Манчестер Сити – Шахтер мы абсолютно не предугадали ситуацию. Ожидалось, что “горожане“ побегут решать вопрос с тремя набранными очками с первых минут, но те никуда не торопились. Скорость игры была не самая высокая, а потому Шахтеру не требовались много фолить, чтобы снижать темп. Манчестер Сити, кажется, так и не включил максимальные обороты, что встречалось гулом и свистом со стороны трибун.

Ставка №2

Матчи: Манчестер Сити – Шахтер - 1:1 / Црвена Звезда – Бавария 0:6 / Лилль - Аякс 0:2

Прогноз: ТБ (2.5) / Победа Баварии / Х2

Коэффициент: 2,16

Ставка: 300 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наш экспресс казался максимально надежным и не без оснований. Бавария уничтожила Црвену Звезду, а Аякс легко обыграл Лилль даже без намека на какие-то проблемы. Только вот Манчестер Сити и Шахтер не смогли забить три гола. Как мы уже говорили, “прочитать“ ход поединка не удалось, но даже при этом, команды явно наиграли на три взятия ворот, только вот реализация подкачала.

Итог

В одиннадцатом туре проекта, который организован Parimatch, мы продолжили наше падение, проиграв еще 500 гривен. Тем не менее, еще есть достаточно времени, чтобы вернуть утраченное. В следующем туре попробуем поставить на экспресс с хорошим коэффициентом.