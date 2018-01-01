Украинцы в еврокубках: Астана Романчука обыграла МЮ, Ференцварош Реброва сыграл вничью

Вашему вниманию обзор выступления украинских легионеров и тренеров в еврокубковых матчах.

На этой неделе были сыграны матчи пятого тура группового этапа еврокубков. Помимо украинских клубов - Шахтера, Динамо и Александрии, свои поединки сыграли команды, в которых играют украинцы и которые тренируют наши специалисты.

В Лиге чемпионов Украина представлена четырьмя футболистами.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко матч против донецкого Шахтера провел на трибуне. Футболист продолжает свое восстановление после травмы. Без украинца “горожане“ сыграли вничью, обеспечив себе место в плей-офф турнира.

Руслан Малиновский появился в составе Аталанты в матче против Динамо Загреб только на 90-й минуте и не отличился результативными действиями. Его команда обыграла хорватский клуб со счетом 2:0 и сохранила шансы на плей-офф. В заключительном матче тура Аталанта сыграет в Харькове с Шахтером.

Украинец Эдуард Соболь остался в запасе Брюгге в матче против Галатасарая. Команды сыграли вничью (1:1), и Брюгге сохранил третье место в группе, которое позволит команде сыграть весной в Лиге Европы.

Питерский Зенит на матч против Лиона в стартовом составе выпустил Ярослава Ракицкого, который отыграл весь поединок. Россияне выиграли со счетом 2:0 и поднялись на второе место в группе. Отметим, что Ракицкий получил желтую карточку и пропустит решающий матч группового этапа.

Что касается Лиги Европы, то тут самыми “украинскими командами“ являются Гент и Ференцварош, в которых выступают по три украинских футболиста, а венгров также тренирует Сергей Ребров.

Под руководством Реброва Ференцварош с Игорем Харатиным в стартовом составе сыграл вничью с Эспаньолом - 2:2, пропустив на шестой добавленной минуте. Отметим, что Александр Зубков появился на поле в качестве замены, а Даниил Игнатенко пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Ференцварош сохранил третье место в группе, и путевку в плей-офф разыграет в заключительном матче группового этапа против Лудогорца.

Гент с Романом Яремчуком и Игорем Пластуном в стартовом составе сыграл в нулевую ничью с Сент-Этьеном, и это позволило бельгийцам выйти в плей-офф Лиги Европы. Стоит сказать, что Роман Безус провел этот поединок на скамейке запасных.

Знаковой победой отметился украинский тренер Роман Григорчук, под руководством которого Астана обыграла Манчестер Юнайтед (2:1). Впрочем, это не поможет команде в турнирном плане, ведь это единственная победа Астаны на групповом этапе.

Артем Сухоцкий, выступающий за Слован, провел матч против Бешикташа на скамейке запасных, а вот Валерий Бондаренко (Витория) и Марьян Швед (Селтик) даже не попали в заявку своих команд на поединки Лиги Европы.