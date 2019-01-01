Любовь прошла: Фанаты Мальме испортили статую Ибрагимовича

В родном городе именитого футболиста стали считать иудой.

Накануне стало известно, что легендарный шведский форвард Златан Ибрагимовчи стал совладельцем одного из клубов своей страны - Хаммарбю.

Этим решением оказались недовольны фанаты Мальме - клуба, в котором Златан когда-то начинал свою карьеру. Чтобы выразить свое недовольство, болельщики поиздевались над статуей 38-летнего футболиста.

This is what people in your home town Malmö think of you now Zlatan. pic.twitter.com/y4fMdAgxrP — Mikael (@mino775) 27 ноября 2019 г.

Хулиганы обмотали голову статуи в мешок для мусора, а на руке появилось сиденье для унитаза. Кроме того, на статуи появилась надпись "иуда" и призыв убрать памятник.

Fans Malmö bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6 pic.twitter.com/TXjXiUMSCD — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 27 ноября 2019 г.

Напомним, памятник Златану Ибрагимовичу был установлен в октябре 2019 года при многочисленной толпе фанатов.