Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Любовь прошла: Фанаты Мальме испортили статую Ибрагимовича

Комментариев: 0
В родном городе именитого футболиста стали считать иудой.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Накануне стало известно, что легендарный шведский форвард Златан Ибрагимовчи стал совладельцем одного из клубов своей страны - Хаммарбю.

Этим решением оказались недовольны фанаты Мальме - клуба, в котором Златан когда-то начинал свою карьеру. Чтобы выразить свое недовольство, болельщики поиздевались над статуей 38-летнего футболиста.

Хулиганы обмотали голову статуи в мешок для мусора, а на руке появилось сиденье для унитаза. Кроме того, на статуи появилась надпись "иуда" и призыв убрать памятник.

Напомним, памятник Златану Ибрагимовичу был установлен в октябре 2019 года при многочисленной толпе фанатов.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Мальме, Швеция, футбол, вне игры, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь