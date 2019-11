Любовь прошла: Фанаты Мальме испортили статую Ибрагимовича

Накануне стало известно, что легендарный шведский форвард Златан Ибрагимовчи стал совладельцем одного из клубов своей страны - Хаммарбю.

Этим решением оказались недовольны фанаты Мальме - клуба, в котором Златан когда-то начинал свою карьеру. Чтобы выразить свое недовольство, болельщики поиздевались над статуей 38-летнего футболиста.

This is what people in your home town Malmö think of you now Zlatan. pic.twitter.com/y4fMdAgxrP