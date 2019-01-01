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Малком: Я никогда не слышал расистских выкриков со стороны фанатов

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Бразилец опроверг слухи СМИ.
Малком
Малком
fc-zenit.ru

Бразильский полузащитник Зенита Малком заявил, что не слышал расистских выкриков со стороны российских фанатов.

“В СМИ много было разговоров, но я никогда не слышал расистских выкриков со стороны болельщиков клуба.

Фанаты Зенита обращались к руководству клубу с тем, чтобы были задействованы молодые игроки академии. Баннер болельщиков был именно об этом. Это был не расизм. 

Я могу сказать обратное, что когда я встречаю фанатов на улице, они хотят фотографироваться со мной.

Они говорят: “Удачи, ты лучший, ты нам сможешь помочь“. Это противоречит тому, что пишут различные СМИ“, - приводит слова Малкома ESPN.

Отметим, что бразильский полузащитник тепло вспоминает свое пребывание в Барселоне.

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Теги: Малком, Зенит, футбол, расизм
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