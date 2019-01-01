Малком: Я никогда не слышал расистских выкриков со стороны фанатов
Бразилец опроверг слухи СМИ.
Бразильский полузащитник Зенита Малком заявил, что не слышал расистских выкриков со стороны российских фанатов.
“В СМИ много было разговоров, но я никогда не слышал расистских выкриков со стороны болельщиков клуба.
Фанаты Зенита обращались к руководству клубу с тем, чтобы были задействованы молодые игроки академии. Баннер болельщиков был именно об этом. Это был не расизм.
Я могу сказать обратное, что когда я встречаю фанатов на улице, они хотят фотографироваться со мной.
Они говорят: “Удачи, ты лучший, ты нам сможешь помочь“. Это противоречит тому, что пишут различные СМИ“, - приводит слова Малкома ESPN.
Отметим, что бразильский полузащитник тепло вспоминает свое пребывание в Барселоне.
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